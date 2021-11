Dienstag, 16 November 2021 | 46.320

Die Menschenrechte und ...

das Unvermeidbare ...

für alles Leben gilt ... entstehen ... bestehen ... vergehen ...

mit anderen Worten ... Vergangenheit ... Gegenwart ... Zukunft ...



bekanntlich ist das Leben eines der schwersten ...

und wie das so ist in der Politik ...



wenn man nicht zurechtkommt mit einer Aufgabe ...

dann lenkt man einfach davon ab und macht ein neues Faß auf ...



oder ... wenn das mit den Tatsachen zu schwierig wird ...

macht man sich Gedanken über ungelegte Eier ...



oder ... wenn das Leben schon kaum überschaubar ist ...

fragt man ... wollen wir den Tod überwinden ...



oder ... wenn es zu schwierig wird ... Risiken Unfälle Katastrophen zu vermeiden ...

fragt man nach dem Unvermeidbaren ...



daraus folgt aber ... es gibt immer einen Ausweg ...

bzw wie die Verfassung es verlangt ... Abhilfe ist immer möglich ...



nur für das Bundesverfassungsgericht sind das böhmische Dörfer ...

was in der Wissenschaft und vor allem auch in den Medien gang und gäbe ist ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ... oder und so ...









