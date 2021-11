Montag, 15 November 2021 | 46.319

Die Menschenrechte und ... Wandel durch Handel ...

Wandel durch Handel ist so etwas wie der so genannte 'einvernehmliche Sex' ...

das heißt ...



es hat zwar nichts mit Demokratie zu tun oder (All)gemeinheitlichen Interessen ...

die Beteiligten sind sich aber wenigstens untereinander (!?) einig ...



das heißt es geht alles einigermaßen friedlich wenn nicht gar gesittet zu ...

weil jeder nur zustimmt ... wenn er glaubt seine Interessen gewahrt zu haben ...



dennoch sind die Folgen wie auch beim einvernehmlichen Sex ...

völlig unabsehbar und unberechenbar ...



die wichtigsten Varianten bzw Gegenstücke zum (friedlichen) Wandel durch Handel ...

sind der Wandel durch Gewalt ... im schlimmsten Fall durch Krieg ...



sowie der Wandel durch so genannte wirtschaftliche und ähnliche angebliche Zwänge ...

wie zum Beispiel der digitale Wandel ...



die Vandalen sind unter uns / über uns / vor uns / neben uns / hinter uns ...

in uns und um uns und um uns herum ... wer stoppt die Gewalt (?) ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und ... Leben und Liebe ... Glaube und Geschäft ...



ama et fac quod vis ...

ora et labora ...









