Montag, 16 August 2021 | 33.228

Die Menschenrechte und ... die Taliban

die Taliban sind schneller zurück als gedacht ...

und stärker als je zuvor ...



wie konnte ein vernünftiger Mensch jemals annehmen ...

daß man diese Leute militärisch besiegen kann ...



seit Menschengedenken gilt der Satz ... einen Gegner oder gar einen Feind ...

den man nicht besiegen kann ... muß man sich zum Freund machen ...



ihn irgend wie einbinden und teilhaben lassen ...

aber nicht ihn in einen Kampf auf Leben und Tod überhaupt erst institutionalisieren ...



die Taliban in Afghanistan ... das ist ungefähr das ...

was CDU und CSU wenn nicht Frau Merkel allein in Deutschland sind ... wenn nicht in Europa ...



der Tod ...

der Tod der Freiheit ... des Rechts ... der Würde ... des Glaubens ... der Liebe ... des Mensch-seins ...







