Die Menschenrechte und ...

- die Informationspolitik der Bundeskanzlerin

für das Informationsverhalten der Bundeskanzlerin gilt das so genannte Champignon-Management ...

das heißt ... soweit es geht im Dunkeln lassen und gelegentlich mit Dreck bewerfen ...



typisch ist zum Beispiel die Ankündigung eines Gesprächs der Kanzlerin ...

mit irgend einem Präsidenten mwd ...



und dem Hinweis ... es ginge dabei um einen so genannten 'Austausch' ...

und im Mittelpunkt dieses Austauschs ...



also abgesehen von den Randgebieten drum herum ...

geschweige dem in diesen Zusammenhängen nicht unwichtigen small talk



stünden europa-politische Fragen ...

sowie internationale allgemeine Themen ...



Genaueres erfährt die interessierte Fachwelt geschweige die Öffentlichkeit nicht ...

und schon gar nicht ... wie man dann zu welchen Ergebnissen gekommen ist ...



bei Helmut Kohl galt immerhin noch die Devise ...

'wichtig ist ... was hinten rauskommt' ...



typisch für solche Begegnungen ist 'der Austausch' im Rahmen eines gemeinsamen (?) Arbeitsessens ...

mittags oder abends ... manchmal auch zum Frühstück ...



bilaterale und multilaterale ... globale und regionale Themen ...

Fragen der Zusammenarbeit auf den unterschiedlichsten Gebieten ...



als Zeichen der ebenso regen wie engen ... offenen und vertrauensvollen Beziehungen ...

angeblich zwischen 'unseren' Ländern ... im Grunde genommen natürlich nur zwischen den Beteiligten ..



und immer wieder gehts um den Austausch ... vor allem wenns um die Welt geht ...

bzw globale Themen ...



Gesundheit ... Klima ... Umwelt ... Wirtschaft ...

und im Zweifelsfall um die nachhaltige Entwicklung ...



es gibt soviel auszutauschen ... daß man vor lauter Austausch die Politik nicht mehr sieht ...

wie beim Wald ... vor lauter Bäumen ...



