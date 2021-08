Freitag, 13 August 2021 | 32.225

Die Menschenrechte und ...

- 1961 und 2021 ... was ist der Unterschied ?

1961 haben die Menschen in der DDR sofort begriffen ...

jetzt werden wir eingesperrt ... ausgesperrt ... abgesperrt ...



wahrscheinlich sogar Angela Merkel ...

aber wild entschlossen ... damit 'ihr Leben' zu gestalten ...



2021 wollen die Menschen in der BRD einfach nicht begreifen ...

daß sie wiederum eingesperrt ... ausgesperrt ... abgesperrt ... werden ...



und zwar von eben jener Angela Merkel ...

nach wie vor wild entschlossen ... 'ihre Politik durchzusetzen ...



diese ganzen so genannten Corona-Maßnahmen sind ja auch nichts anderes ...

als eine Art Mauerbau neuester Bau und' Mach' Art ...



Angela Merkel hat das doch dann schon mal miterlebt ...

wie die Menschen sich an die neuen Umstände gefügt und gewöhnt ... sich abgefunden und arrangiert haben ...



und ich habe das doch immer noch im Ohr ... wie sie gesagt hat ...

'die Menschen werden sich fügen und daran gewöhnen ... sie werden sich abfinden und arrangieren' ...



als ihr zunehmend politische Macht zugeschoben wurde ...

und Helmut Kohl dann die klassischen Worte geprägt hat ... 'die kann das' ...







