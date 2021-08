Freitag, 13 August 2021 | 32.225

Die Menschenrechte und ... die so genannte Politik

ich bin immer wieder ganz fasziniert von Leuten…

die glauben … oder behaupten … oder so tun als ob …



als könnten sie Politik ‘machen’ … wie eben zum Beispiel Angela Merkel …

oder überhaupt politisch handeln … Verantwortung übernehmen … oder gar tragen …



und doch kaum mehr können als gerade mal so lesen und schreiben …

aber fürs Rechnen reichts dann schon nicht mehr …



selbst eins und eins zusammenzählen … geht nicht …

denn da muß man ja denken ...



das ist so …

ist aber nicht das Problem …



das Problem sind die Leute … also die so genannte Masse …

die nicht mal mehr schreiben kann … vielleicht gerade so noch irgend wo ein Kreuzchen …



und gerade so noch lesen kann … zum Beispiel diese hirnverbrannten Allgemeinen etc Zeitungen …

oder so Aufrufe … zum Beispiel sich impfen zu lassen … weil das der Schlüssel ist für Muttis Neue Welt ...



am liebsten einfach gucken … zum Beispiel Fernsehen ...

oder hören … zum Beispiel Radio oder was da so alles durch die Ohrstöpsel kommt ...



wenn jemand krank ist … merkt er in der Regel daß er krank ist … und geht zum Arzt …

wenn jemand verblödet … merkt er das typischerweise eben gerade nicht ...



das Schlimmste ist …

wenn jemand erst von Frau Merkel (…) systematisch verblödet und krank gemacht wird ...



und dann zum Arzt geht … und sich impfen läßt …

womit Verblödung und Krankheit dann irreversibel werden ...







