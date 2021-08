Dienstag, 10 August 2021 | 32.222

Die Menschenrechte und ... das Streikrecht

ab Morgen ist Streik bei der Bahn … und im Moment weiß angeblich niemand …

wann und ob überhaupt irgend welche Züge fahren bis Freitag ...



das Bahn-Personal ist sowas von hilflos …

daß man sich unwillkürlich fragt …



mein Gott … was soll denn erst passieren …

wenn demnächst … wie es aussieht …



die Taliban kommen … um wie der Herr Erdogan hier ihre Landsleute zu besuchen ...

und hier … natürlich ganz demokratisch Wahlen abzuhalten …



es gibt Leute … die sprechen jetzt von einem Mißbrauch des Streikrechts …

das ist es aber nicht ...



theoretisch kann man ein Recht nicht mißbrauchen …

faktisch natürlich schon …



nein … das ist die voraussehbare Folge der völlig idiotischen und hirnverbrannten Politik …

einer geisteskranken paranoiden Regierungs- und Staats-Chefin Angela Merkel ...



es gibt Leute … die haben einen Haß auf diese Frau …

ich habe keinen Haß auf sie … dafür ist sie mir schlicht und einfach zu blöd ...



ich habe auch deshalb keinen Haß auf sie …

weil mich das alles eher mehr amusiert als berührt ...



das ist also nicht das Problem …

das Problem ist …



daß das deutsche Volk …

im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und all den anderen Menschen in dieser unserer Welt ...



von dem Willen beseelt … dem Frieden in dieser unserer Welt zu dienen …

sich eine Verfassung gegeben hat … eine verfassungsmäßige Ordnung …



mit der sich dieser anfangs durchaus fromme Wunsch …

wie sich objektiv erwiesen hat tatsächlich hätte verwirklichen lassen ...



und daß Angela Merkel …

nachdem ihre Vorgänger die Verfassung bereits an den existenziellen Rand getrieben haben …



ihr den Todesstoß gegeben und sie damit theoretisch schon beseitigt hat …

auch wenn sie sich faktisch zur Zeit noch im freien Fall befindet ...



praktisch ist Abhilfe im Sinne des Artikels 20 unsere Verfassung immer noch möglich ...

aber Widerstand allein hilft da eben nicht ...



das gelingt nur … wenn der Bundesverfassungsgerichtspräsident bereit ist …

einen Rettungsanker zu werfen … oder so ...



mit dem Widerstandsrecht ist es wie mit dem Streikrecht ...

sie nützen gar nichts ... wenn sich Rechtsbrechung und Amtseidsbrechung einen Wettlauf liefern ...







