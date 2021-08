Montag, 09 August 2021 | 32.221

Die Menschenrechte und ... die Kultur

unsere Kultur hat zur Natur das Geld erfunden …

und die Menschen die das Geld haben … also die so genannten Reichen …



tun so … als könnten sie mit dem Geld machen was sie wollen …

zum Beispiel einen Weltraumtourismus einfach so unter sich ...



die alten Indianer haben zwar mal gesagt ...

Ihr werdet schon noch merken … daß man Geld nicht essen kann …



aber da sagen die Reichen nur mehr oder weniger hohnlachend …

‘wollen wir doch auch gar nicht’ ...



unsere Kultur hat das Recht erfunden …

und das Bundesverfassungsgericht tut so … als könnte es damit machen was es will …



zum Beispiel einer geisteskranken Regierung den rechtlichen Rahmen verschaffen …

zur Einrichtung (Legislative) und Ausübung (Exekutive) einer Diktatur ...



unter Mißbrauch des Rechts …

und vor allem der Mißhandlung des Volkes …



unsere Kultur hat die Kunst erfunden …

eigentlich das Maß aller Dinge ...



und die Frau Kulturstaatsministerin tut so …

als könnte sie mit dem Staatskulturfonds machen was sie will ...



zum Beispiel das Geld verteilen nach Belieben bzw im Interesse der Staats-Chefin …

Kulturstaat als Fortsetzung des Merkel’schen Rechtsstaats mit anderen Mitteln ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen