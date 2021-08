Samstag, 07 August 2021 | 31.219

Die Politische Ausstellung ... Planet Hunger ...

apropos Hunger … nächst dem Flüchtlingsproblem ist das ungelöste Hungerproblem ...

objektiv die ebenso unnötigste wie unbegreiflichste Hinterlassenschaft …



von rund 20 Jahren Angela Merkel in Deutschland … in Europa … in der Welt ...

in der Politik … in der Kultur … in der Kunst ... im Recht ... im Glauben ... in Allem ...



Daniel McLaughlin bietet mit einer Gruppenausstellung …

mehreren Künstlerinnen und Künstlern Gelegenheit ...



ihren Eindrücken vom aktuellen politischen Geschehen Ausdruck zu verleihen …

unter anderen … kuratiert von Hilka Dirks …



Lynn Fuchs … Kinga Kielczynska …

Dominik Cosentino … Leon Eisenmann ... Jonas Mosbacher …



unter dem Titel ‘GAP’ thematisiert Kinga Kielczynska zum Beispiel …

das in vieler Hinsicht wenn nicht überhaupt unwiederbringlich verlorene Jahr 2020 ...



und ein Gap ist eben mehr als einfach eine lichte Lücke oder ein lockeres Loch ...

etwas Fehlendes ... oder ein Verlust ...



es ist eher so etwas wie ein Faß ohne Boden ... eine offene Flanke ...

eine unberechenbar lebendige aktive drohende Gefahr ...



die Ausstellung ist dank der großzügigen Schaufenster rund um die Uhr zu besichtigen …

aber natürlich auch direkt und unmittelbar zu erleben ... bis Samstag den 4. September … (2021) ...



Daniel McLaughlin Galerie … in Mitte von Berlin … 10178 Linienstraße 32 ...

Galerie für zeitgenössische Kunst ...







