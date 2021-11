Donnerstag, 11 November 2021 | 45.315

Die Menschenrechte und ...

der Haltungswechsel ...

unsere Verfassung schreibt das so vor ... verfassungsmäßige Ordnung ist ...

wenn Politik gemacht wird zum Wohl des Volkes ...



nun kann objektiv kein Zweifel daran bestehen ...

daß das deutsche Volk ein unbeschreiblich armseliges und beschissenes Leben führt ...



und zwar so armselig und beschissen ...

daß praktisch das ganze Volk bis rauf zu den drei bzw fünf Spitzenpräsidenten mwd ...



das überhaupt nicht mehr mitkriegt ...

was für ein armseliges und beschissenes Leben sie selbst führen ...



daß trotzdem alles so seinen Gang nimmt ... liegt daran ...

daß entscheidend nicht die objektive Lage sondern das subjektive Empfinden ist ...



die Kontrolle dieses Befinden ist inzwischen so perfekt und lückenlos organisiert ...

also ohne den inzwischen sprichwörtlichen 'gap' ...



daß das Volk praktisch rund um die Uhr im Mini-Sekundenabstand beobachtet und registriert wird ...

was selbst diejenigen die das machen dann wieder ausblenden aus ihrem Bewußtsein ...



so daß de facto darüber tatsächlich niemand mehr richtig nachdenkt geschweige reagiert ...

was für die Spitzenpolitiker aber kein Problem ist ...



denn sie füttern diese Unmengen von Daten einfach in Spitzen bzw also Quantencomputer ...

die dann mit der ihnen eigenen künstlichen Intelligenz selbst die Konsequenzen ziehen und handeln ...



die durch den Verzicht auf die Sorge um den Menschen frei gewordene Zeit ...

verwenden die Politiker dann darauf ... sich um das Tierwohl zu kümmern ...



manche gehen sogar schon noch einen Schritt weiter und sagen ...

auch Pflanzen haben Rechte ...



und nicht nur eine Seele ... ein Empfinden ...

sondern offensichtlich auch sowas wie Geist ...



was speziell die Tiere angeht ... so rechnet man inzwischen ...

daß aktuell etwa 15% der Tiere unter so genannten artgerechten Bedingungen leben oder auch sterben



was insofern bemerkenswert ist ... als bekanntlich nur 10% der Menschen so leben ...

bzw im Besitz hinreichender Vermögenswerte und Besitztümer sind ...



Tendenz eher fallend als steigend ...

denn für die Tiere gibts inzwischen das Zukunftsprojekt 'Haltungswechsel' ...



mit dem das Tierwohl und insbesondere nachhaltige Ernährung weiter gefördert werden sollen ...

demgegenüber verstärkt sich bei den Menschen der Trend zur McDonaldisierung und Obdachlosigkeit ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration und Migrantifa und Migrantalia ...









