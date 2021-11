Mittwoch, 10 November 2021 | 45.314

Die Menschenrechte und ...

die Forschung ...

man weiß bekanntlich nach wie vor nicht ...

was war zuerst da ... die Henne oder das Ei ...



und so ähnlich ist das auch in vielen anderen Bereichen ...

zum Beispiel in der Forschung ...



es könnte sein ... daß die Urmenschen ... also lange nach der Entwicklung von Henne und Ei ...

irgend wann gesagt haben ... man müßte mal was anderes machen ...



als immer nur Sammeln und Jagen ...

und Frauen an den Haaren in die Höhle ziehen ... und so ...



sie haben also angefangen darüber nachzudenken ...

und das haben sie dann irgend wann Forschung genannt ...



andere haben vielleicht nicht lang überlegt und geredet ...

sondern einfach was gemacht ...



bis einer gesagt hat ... Ihr seht doch daß das nicht klappt ...

das müßt Ihr ganz anders machen ... bloß wie ? ...



und dann hat man auch darüber wieder nachgedacht ...

und auch das wieder Forschung genannt ... da waren es schon zwei ...



und so ist das im Grunde genommen bis heute geblieben ...

irgend was läuft schief oder es kommt nicht das raus was man sich vorgestellt hatte ...



und sofort sind die großen Wirtschaftsforscher und Experten da ...

und wissen woran das liegt und was man anders machen müßte ...



und obwohl sie ja selbst dauernd dabei sind und das ganze Geschehen beobachten und begleiten

sehen sie dann auf einmal großen Nachholbedarf und Reformbedarf ...



und dafür kriegen sie dann den Nobelpreis ...

nur an den Problemen ändert sich grundsätzlich nichts ... seit den Zeiten der Urmenschen ...



aber auch die wußten ja mit Sicherheit schon nicht ...

war nun zuerst die Henne da ... oder das Ei ...?



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Ebay und Ausbeutung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen