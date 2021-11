Dienstag, 09 November 2021 | 45.313

Die Menschenrechte und ...

die Belästigungen ...

Einsamkeit ist eine Art bzw eine Form der Belästigung durch sich selbst ...

hat mal jemand gesagt ... der Erfahrung damit hatte ...



Zweisamkeit als Belästigung tritt dagegen in den unterschiedlichsten Arten und Formen auf ...

unter anderem und ganz allgemein in der Form des im Grunde genommen ganz unbefangenen ...



um nicht zu sagen natürlichen Sexismus ...

gewissermaßen so als Eingangsstufe ...



aber dann eben in der Form der speziellen sexuellen Belästigung ...

und ganz besonders in der Form der sexuellen Gewalt ...



*



Die Politische Treuherzigkeit und ...

'Politische Führung' ...



treuherzig ... wie Angela Merkel dbK nun mal ist ... sagt sie ...

'bis sich eine neue Regierung bildet (??) ... sei das Land nicht führungslos ...



denn 'geschäfts-führend bleibe die alte Regierung ja im Amt ...

und 'regiere' weiter ... (???)



Mein Gott ... man müßte ein Buch schreiben ...

um diesen geballten Unsinn zu kommentieren ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Merkel und die Karikatur dieser Gleichberechtigung ...









