Sonntag, 07 November 2021 | 44.311

Die Menschenrechte und ...

die Wasserrechte etc ...

ein größerer Teil der Menschheit ... annähernd die Hälfte plus ...

hat zumindest zeitweise nicht genügend Wasser ...



ein kleinerer Teil er-trinkt zumindest zeitweise in Überschwemmungen ...

genauer gesagt bzw im Sinne des Wortes im Über-fluß ...



das heißt zu viel Wasser ...

es ist also wie mit dem Reichtum und der Macht ...



nicht nur viele ... sondern die meisten haben zu wenig ...

fast bzw praktisch alle ...



weil ein paar Wenige zu viel haben ...

im Grunde genommen fast bzw praktisch alles ...



eine Handvoll ...

H5 ...



*



