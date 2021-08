Freitag, 06 August 2021 | 31.218

Die Menschenrechte und ... die Titanic







das will einfach niemand (ein)sehen bzw wahrhaben …

geschweige begreifen bzw verstehen …



die Titanic ist am Untergehen …

und dann werden noch schnell Schwimmwesten ausgegeben …



aber auch nicht an jeden …

sondern nur an solche … die nachweisen … daß sie schwimmen können ...



sonst müssen sie noch schnell einen Schwimmtest machen …

oder nachweisen daß sie so einen Untergang schon mal überlebt haben ...



und die Schiffsleitung läßt verlauten … nur so sei das Schiff noch zu retten ...

und dann könnten ja alle wieder einsteigen ...







