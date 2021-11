Samstag, 06 November 2021 | 44.310

Die Menschenrechte und ... jedem Tierchen sein Pläsierchen

'Hunde sind ein Segen' ...

und deshalb sind sie auch segnungsfähig bzw müssen auch ge-segnet werden ...



das ist also nicht nur dem Welttierschutztag geschuldet ...

sondern generell einer Frage der Bedeutung der Tiere für den Menschen ...



weiß der Teufel wie die Kirchenfürsten auf die Sache mit der Segnung gekommen sind ...

aber vor die Segnung haben sie dann noch das Gebet gesetzt ...



wie vor den Erfolg den Schweiß ...

und in das Gebet kann man dann alle die frommen Wünsche aufnehmen ...



die den Hunden sicher weniger ... dem Menschen aber wichtig sind ...

zum Beispiel zusammen alt werden ...



in diesem Jahr beschränkten sich die Kirchengemeinden noch auf die Segnung von Hunden

in Zukunft soll das aber auf alle (Haus)Tiere und deren Besitzer ausgedehnt werden ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions-Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shentoisten ... und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Mangel an Bildung und Erziehung ist Dummheit und Unwissen ... Terror und Katastrophe ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen