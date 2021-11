Mittwoch, 03 November 2021 | 44.307

Die Menschenrechte und ... der Mißbrauch

in Frankreich läuft gerade wieder ein Verfahren gegen die katholische Kirche ...

wegen rund 330.000 jugendlichen bzw sexuellen Mißbrauchsopfern



teilweise wegen massiver Vergewaltigung ... über längere Zeit ...

aber auch wieder ohne daß ernsthfate Kosequenzen gezogen werden ...



sondern praktisch wieder nur als Beschäftigungsprogramm wenn nicht Therapie ...

für die ebndamis 'beschäftigten' Richter und sonstige Beamte ...



es ist immer wieder dasselbe ... das ist so ... ist aber nicht das Problem ...

bzw das Problem ist auch nicht ... wie man meinen Könnte ...



ein individuelles Problem ... also warum ist der so ... der sowas macht ...

sondern ein kollektives Problem ...



das heißt ..., wieso ist eine Gesellschaft (!) nicht in der Lage ...

das Fehlverhalten Einzelner zu kontrollieren und zu korrigieren ...



bis hin zu diesem Jenninger'schen Faszinosum ...

daß sich Millionen Menschen fast freiwillig ermorden lassen ...



und zig-Millionen Menschen diesem Vorgang völlig ungerührt zuschauen ...

von den Millionen die sich in Kriegn verheizen lassen ganz abgesehen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Merkel und Werkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen