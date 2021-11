Dienstag, 02 November 2021 | 44.306

Die Menschenrechte und ...

Das Recht auf Sex ...

in Dortmund muß sich ein Paar ... das in einer S-Bahn Sex hatte ...

laut Polizeibericht wegen Erregung ... vor Gericht verantworten ...



genauer wegen so genannter Erregung so genannten öffentlichen Ärgernisses ...

bzw gar wegen Belästigung (?) der Allgemeinheit ...



dafür hatten die doch gar keine Zeit ... die hatten doch mit sich selbst zu tun ...

es sei denn ... die Polizei nahm pflichtgemäß 'Anstand' ...



es ist davon auszugehen ... daß es dem Paar die zu erwartende Strafe wert ist ...

wenn es denn überhaupt wirklich dazu kommen sollte ...



es ist immer wieder dasselbe ...

warum werden zwei Menschen ... die einem natürlichen Drang nachgeben ...



von diesem so genannten Rechtsstaat bestraft ...

also einer Art artificial law ... einem künstlichem Recht in einer Art Kunststaat ...



während Angela Merkel ... die weitaus massiver mit ihrer künstlichen Intelligenz ...

die Allgemeinheit belästigt bzw öffentlich erregt darf frei rumlaufen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



*



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...



da wird jetzt beklagt ...

daß über den Leistungssport von Frauen zu wenig berichtet wird ...



objektiv ist das aber auch wieder nur so ein Scheingefecht ...

bzw ein Nebenkriegsschauplatz ...



denn das eigentliche Problem ist doch ... daß ganz generell ...

die Leistungen von Frauen nicht gesehen / nicht anerkannt werden ...



geschweige daß darüber berichtet wird ...

oder gar entsprechende Ehrungen und Preise vergeben werden ...









