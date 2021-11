Montag, 01 November 2021 | 44.305

Die Menschenrechte und ... die Schulen

es gibt bekanntlich unter anderem staatliche Schulen und private Schulen ...

Grundschulen und Höhere Schulen ... Fahrschulen und Baumschulen etc etc ...



wobei aber immer wieder die Frage ist ...

was wird in den Schulen eigentlich gelehrt geschweige gelernt ...



in einer Umfrage der Kinderrechtsorganisation Plan International gaben zum Beispiel 70% der Befragten an ...

weder in der Schule noch im Elternhaus gelernt zu haben ... wie man Falschinformationen identifizieren könne ...



dies wirft die Frage auf ...

was überhaupt Sinnvolles in den Schulen gelehrt wird ...



ein ähnliches Problem ist unter anderen zum Beispiel ...

daß in den Verkehrs bzw Fahrschulen oder sonst von Regierung / Verwealtung / Poilitik /Polizei etc ...



nicht gelehrt wird ... wie sich Autofahrer verhalten sollten ...

wenn von irgend woher das Tatü-Tata erkligt ...



wobei man vor allem auch nicht erkennen kenn ...

ob es sich um Krankenwagen Notarzt Feuerwehr Entstörungsdienst oder Polizei handelt ...



oder einach um einen Politiker ...

der es eilig hat noch rechtzeitig zu seinem Rendez-vous zu kommen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre ratseuropäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Faulheit und Angela Merkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen