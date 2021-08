Sonntag, 01 August 2021 | 30.213

Die Menschenrechte und ... Angela Merkel ...

die Frau Kanzlerin mahnt und warnt und droht etc und etc ...

weil die Zahl der Neuinfizierten exponentiell steigt ...



der Virus verbreite sich trotz aller Maßnahmen wie Abstand Hygiene Lüften Masken Testen etc ...

immer schneller und hartnäckiger schier unaufhaltsam ...



bzw sie sagt natürlich 'das' Virus ...

das ist so wie wenn eine Frau zur Polizei geht um eine Anzeige zu erstatten ...



und sagt ...

'das' Mann hat mich vergewaltigt ...



oder wenn man sagt ...

'das' Wahnsinn von Frau Merkel übertrifft alles bisher Dagewesene ... und zwar 'ab ovo' (!) ...



*



und dann sagt sie noch ... daß es für die so genannten Ungeimpften ...

eine Reihe von Einschränkungen geben wird ...



zum Beispiel daß die Innenräume bestimmter Ausgabe / Ausschank / Amusier-Betriebe ...

Bars / Clubs etc von außen nicht mehr zugänglich sind ...



das heißt im entsprechend übertragenen Sinne ...

es besteht grundsätzlich die Pflicht ins Gefängnis zu gehen ... natürlich ganz freiwillig ...



aber wer draußen bleibt ... muß mit bestimmten Einschränkungen rechnen ...

zum Beispiel daß Restaurants nur noch von innen ... also vom Gefängnis her zugänglich sind ...



*



und dann gibt sie eine Pressekonferenz und sagt ...

zwei Themen bewegen sie besonders ... die Flutkatastrophe und die Coronapandemie ...



mein Gott ... wie blöd ist diese Frau denn nun eigentlich ... ???

bzw solche Pressekonferenzen und die Fragen der dort versammelten so genannten Journalisten ???







