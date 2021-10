Sonntag, 31 Oktober 2021 | 43.304

Die Menschenrechte und ... das Autonome Autofahren

wir haben ja schon die Künstliche Intelligenz ...

das heißt der Mensch entkoppelt sich selbst von seiner angeborenen natürlichen Intelligenz ...



das ist ungefähr so ... als würde er sich von der Raumstation abkoppeln ...

und im freien Fall wird auf die Erde zurückfallen ...



in der Hoffnung ... daß das rechtzeitige Auslösen der Fallschirm ...

dann das Schlimmste verhindern werde ...



mit der Künstlichen Intelligenz bzw eben jetzt mit dem autonomen Autofahren ...

ist es wie mit der Besetzung der Politischen Spitzen Ämter und Positionen ...



das Problem ist nicht ... wer kriegt welchen Job ...

oder auch nur die Frage ... ist der dafür überhaupt geeignet ...



sondern wer kontrolliert was der macht ...

und sorgt dafür ... daß die Defizite aufgearbeitet werden ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions-Europa ...



Deutsche Bürger und ... Weltenbürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen