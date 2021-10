Samstag, 30 Oktober 2021 | 43.303

Die Menschenrechte und ... der Merkel'sche Sozialismus

unsere Verfassung geht davon aus ... daß eine Partei oder zumindest unter der Führung einer Partei ...

halbwegs sinnvolle professionelle verfassungsgemäße Politik gemacht oder zumindest angestrebt wird ...



und daß ein Regierungs-Chef geeignet und in der Lage ist ...

und oder zumindest unter der Führung eines Regierungs-Chefs eine Regierung versucht ...



nicht nur die Richtlinien dafür zu bestimmen ...

sondern auch die Verantwortung dafür tragen ...



und daß für den Fall eines Falles ein höchster Richter in der Lage ist ...

oder zumindest unter der Führung eines höchsten Richters ein Gericht versucht ...



nicht nur für Recht ... wie gesagt für 'Recht' ...

sondern auch für verfassungsmäßige Ordnung zu sorgen ...



diese unsere Verfassung trat in Kraft am 23. Mai 1949 ...

aber schon am nächsten Tag hat irgend jemand gesagt ...



naja ... man kann aber nicht immer mit der Verfassung unterm Arm herumlaufen ...

und Politik ist ein Spiel ... das Spaß machen muß ... und überhaupt ...



und daran haben sich dann auch prompt die drei oder vier oder vielleicht fünf wichtigsten Leute gehalten ...

so daß wir heutzutage eine inzwischen subtil ebenso verfeinerte wie stabilisierte Situation haben ...



in der sich zunehmend differenzierte politische Kräfte geradezu nach Herzenslust bedienen ...

und wie in einem Steinbruch oder einem Lego-Baukasten sich nach Belieben ihre eigenen Häuser bauen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions-Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shentoisten ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Politik und Schwachsinn ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen