Die Menschenrechte und ... die so genannte Gleichberechtigung

das muß man sich wiedermal illustriert vorstellen ...

weil es an sich unfaßbar ist ...



Milliarden ... ich wiederhole ... Milliarden !!! ... werden völlig unbedenklich ohne mit der Wimper zu zucken ...

für diesen Corona-Unsinn einfach zum Fenster rausgeschmissen ...



es ist zur Zeit völlig unfaßbar ...

wieviel Leute sich an diesem Projekt gesund gestoßen und ungerechtfertigt bereichert haben ...



und noch völliger bzw noch unfaßbarer ist ... welche Schäden und Verluste durch dieses Mist-Miß-Management ...

überhaupt erst entstanden sind bzw noch entstehen werden...



aber für eine internationale Konferenz über die Gleichberechtigung von Frauen ... inclusive Völkerverstämdigung etc

mit Kosten so um eine Million ... ist angeblich kein Geld da ...



***



die australische Slalomkünstlerin ... also ich meine Kanutin Jessica Fox ...

liefert derweil ein Beispiel dafür ...



daß Frauen durchaus souverain und gleichberechtigt mit Kondomen umgehen können ...

und sich professionell zu helfen wissen ...



bei manchen Wettkämpfen holt man sich bekanntlich eine blutige Nase ...

das heißt das Blut läuft raus ...



beim Kajak ist diese empfindlichste Stelle die Spitze des Bootes ...

und wenn die angeschlagen ist ... läuft Wasser ins Boot ... rein ...



aber Frau Fox weiß was sie will und läßt sich dadurch nicht irritieren geschweige behindern ...

sie zieht einfach ein Kondom über die Spitze bzw das Loch ... 'very stretchy and much strong' ...



nachdem sie es vorsichtshalber auch noch verstopft hat ...

na wenn das Schule macht ...







