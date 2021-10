Donnerstag, 28 Oktober 2021 | 43.301

Die Menschenrechte und... die Fake News

die so genannte Politik betrachtet die so genannten Fake News als Problem ...

und tut daher viel ... Geld spielt ja in solchen Fällen keine Rolle ...



um dieses so genannten Problems Einhalt zu gebieten ...

inclusive der Maßnahmen ...



mit denen die Social Media Plattform Betreiber verdonnert werden ...

gegen Fake News vorzugehen ...



das eigentliche Problem ist aber gar nicht die so genannte Desinformation ...

sondern daß ... ähnlich wie bei der aktuellen Pandemie ...



diese so genannte Politik krampfhaft versucht ihre Diktatur aufrecht zu erhalten ...

und sie mit allen Möglichkeiten und Mitteln durchzusetzen versucht ...



mit anderen Worten ... es ist ein geradezu klassischer untauglicher Versuch ...

ständig diese so genannten Desinformationen verhindern zu wollen ...



während gleichzeitig ständig weiter und sogar zunehmend eine völlig hirnverbrannte Politik gemacht wird ...

die solche 'Desinformationen' doch geradezu herausfordert ...



wenn man ständig Politik nach der Art eines Schweizer Käses macht ...

und dieses System dann an die Wasserleitung anschließt ...



muß man doch irgend wann mal begreifen ...

daß es unmöglich ist ... zu verhindern ... daß das Wasser da durchläuft ...



