Mittwoch, 27 Oktober 2021 | 43.300

Die Menschenrechte und ... Corona ...

Angela Merkel sagt ... Corona verändert die Welt ...

und das ist natürlich ebenso richtig wie es falsch ist ...



erstens verändert sich ganz natürlich die Welt doch sowieso dauernd ...

das hat mit Corona unmittelbar überhaupt nichts zu tun ...



zweitens und unmittelbar verändert ja gerade Frau Merkel tatsächlich die Welt ...

und zwar weit mehr und stärker als irgend eine Pandemie das könnte ...



und vor allem auf völlig unnatürliche Art und Weise ...

also künstlich und noch dazu mit künstlicher Intelligenz ...



also doppelt künstlich ... um nicht physikalisch fachgerecht zu sagen ...

Merkel'sche Politik ist Schwachsinn mal Künstliche Intelligenz im Quadrat ...



denn mit natürlicher Intelligenz hat das alles ja nichts mehr zu tun ...

was Frau Merkel da in ihrem Kopf hat ...



drittens ... und das ist wahrscheinlich das Schlimmste an der Sache ...

verhindert und blockiert Frau Merkel natürliche Veränderungen und Entwicklungen ...



wie beispielsweise eben den Wandel durch Handel ...

weil dazu eine gewisse Freiheit notwendig ist ...



die sie in ihrem sozialistischen Schwachsinn wie die Ordnung völlig 'beseitigt' hat ...

und ebenso absichtlich wie absichtsvoll Land und Leute systematisch in die Hölle 'führt' ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Merkel und Stahlbetonkopf ...



da helfen auch die schönen Locken nichts mehr ...

Angela Merkel ... eine Kunstfigur in jeder Pore und jeder Bewegung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen