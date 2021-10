Dienstag, 26 Oktober 2021 | 43.299

Die Menschenrechte und ... das Impfen

Angela Merkel sagt immer ...

'lassen Sie sich impfen und schützen Sie sich und andere' ...



was wirklich helfen würde ...

wäre daß das Bundesverfassungsgericht mal zu Frau Merkel sagt ...



machen Sie endlich mal sinnvolle professionelle verfassungsgemäße Politik ...

dann schützt das nicht nur das Volk ... sondern sogar auch Sie selbst ...



und wenn Sie so weit sind ...

dann noch einen Zahn zu bzw eine Schippe drauf legen ...



und Politik so machen ...

wie Sie es bei der Übernahme des Amtes beeidet haben ...



nämlich Ihre Kraft dem Wohle des Volkes zu widmen und Schaden von ihm zu wenden ...

und ... last but not least ... seinen Nutzen zu mehren !!!



das hat bisher noch keiner der Bundeskanzler gemacht ...

das Bundesverfassungsgericht hat es allerdings auch noch nie einem gesagt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









