Die Menschenrechte ... Angela Merkel ... und der Papst

immer mal wieder reist Angela Merkel zum Papst ... zur Privataudienz ...

umgekehrt ist der Papst noch nie zur Privataudienz im Kanzleramt gewesen ...



und der Papst hat auch noch nie an einem Friedenstreffen der CDU teilgenommen ...

nicht mal der CSU ...



daran zeigt sich ... daß diese Anbiederung an den Papst seitens der Frau Merkel nicht nur nichts bringt

sondern im Gegenteil immer mehr wegnimmt ...



nach wie vor ist der Papst eine starke Integrationsfigur für die Katholiken ...

das sieht man ... wenn die Katholischen Bischöfe ihren Jahresempfang geben ...



und da alles aufschlägt ... was Rang und Namen hat ...

inclusive Kanzlerin natürlich ...



so eine Integrationsfigur ... haben die Ostdeutschen gedacht ...

hätten sie vielleicht auch in der ihnen eigenen Angela Merkel ... aber Pustekuchen ...



im Verrat am Volk ... en detail wie en gros ... in jedweder Einfalt und Vielfalt ...

ließ sich diese Frau von niemandem übertreffen ...



