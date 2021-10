Sonntag, 24 Oktober 2021 | 42.297

Die Menschenrechte und ... die Pflanzenrechte

objektiv kann inzwischen kein Zweifel mehr daran bestehemn ...

daß praktisch alle Menschen ... ausnahmslos ... mehr oder weniger krank sind ...



in drei Dimensionen ... geistig / seelisch / körperlich ...

aber in einer unendlichen Vielfalt an Art und Ausprägung ...



es heißt bekanntlich ... die Summe aller Laster ist immer gleich ...

so... ungefähr ... ist das auch mit den Krankheiten ...



das heißt ... per saldo ist eigentlich jeder (!) Mensch mehr oder weniger arbeitsunfähig ...

zumindest aber zurechnungsunfähig ...



die Pflanzenwelt ist ... relativ gesehen ... anscheinend etwas besser dran ...

denn neuesten Erkenntnissen zufolge ist (nur) jeder zweite Baum krank ...



am relativ besten sind also anscheinend die Tiere dran ...

denn mit Sicherheit gehen weitaus weniger Tier als Menschen zum Arzt ...



auch wenn ... wie ich heute gelesen habe ...

ein vergleichsweise junger Tierarzt sich an der Partner-Börse als gute Partie anbietet ...



weil er finanziell ausgesorgt habe ... und sich auf eine Partnerin konzentrieren möchte ...

die nicht für ihn wäscht oder kocht oder sonst wie versorgt ...



