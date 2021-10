Samstag, 23 Oktober 2021 | 42.296

Die Menschenrechte und ... die Tierrechte

mit den Tieren ist es ... nur mal so als Beispiel ... wie mit den Kindern ...

sie haben natürlich so genannte Rechte ... sie können sie aber nicht selbst vertreten ...



und da sind wir schon mitten im Problem ...

denn da treten dann ... wieder nur so als Beispiel ...



Leute an und behaupten ... sie wollten die Rechte der Tiere vertreten ...

und verlangen dann ... Beispiel ... die Abschaffung der Tiersklaverei ...



der Witz an der Sache ist ... daß diese Leute ...

und eben nicht nur diese Leute sondern praktisch das ganze Volk ...



nicht merkeln ...

wie sie von der Frau Kanzlerin als Leitkuh versklavt werden ...



diese aktuelle Lobhudelei für eine Kanzlerin ... die überhaupt keine politische Leistung erbracht hat ...

die immer nur den Hofnarren und den Pausenclown gegeben hat ...



damit die anderen sagen konnten ... 'tolle Stimmung ist das wieder hier' ...

ist einfach ekelhaft ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions-Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shentoisten ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Nichterziehung und Terror ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen