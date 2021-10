Freitag, 22 Oktober 2021 | 42.295

Die Menschenrechte .und .. die Perspektiven

Berlin sei arm aber sexy ... heißt es nach wie vor ...

und wenn man den sich ständig weiter anhäufenden Dreck in den Straße sieht ...



oder dies Desaster an Politik für Bildung und Erziehung ...

für Wirtschaft und Soziales ... für Mobilität und Verkehr ... etc und etc ...



könnte man denken ... das stimmt so ... und wird vor allem auch so bleiben ...

weil ja kein Politiker ernsthaft daran denkt ... da was dran zu ändern ...



die Existenz der Probleme und ihre Bedeutung für diese irrsinnigen Wahlprogramm ...

ist wichtiger als die an sich ohne weiteres mögliche Lösung der Probleme ...



aber damit würden sich die Wahlkämpfer ja praktisch selbst wegrationalisieren ...

und das kann ja niemand verlangen ... schon gar nicht das Bundesverfassungsgericht ...



je nach Perspektive ... wie gesagt ... heißt es aber auch Berlin sei reich ...

reich an Kultur ... reich an Geschichte ... naja und auch an 'Reichen' fehlt es an sich nicht hier ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







