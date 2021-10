Donnerstag, 21 Oktober 2021 | 42.294

Die Menschenrechte und ... the Fulda-Gap

in den Berliner S-Bahnen und U-Bahnen hört man ständig die Ansage ...

'mind the gap between platform and train' ... und wie gesagt 'in' den Bahnen ...



das ist nicht als vorweggenommene Anspielung gedacht auf Halloween ...

und daß man nicht erschrecken soll ... wenn finstere Gestalten die Fahrgäste verunsichern ...



sondern soll davor waren ... nicht in die Lücke zu fallen oder gar in ein Loch ...

wenn man ahnungs-los und nicht achtend drohender Gefahr ...



acht-los und unbefangen aus dem Zug steigt ...

und glaubt nun könne man sich mutig den Gefahren der Benutzung einer Rolltreppe aussetzen ...



beim Einsteigen besteht diese Gefahr offensichtlich nicht ...

denn davor ist noch nie gewarnt worden ... obwohl es sich ja um dasselbe Risiko handelt ...



mit dem Begriff gap verbindet sich aus den Zeiten des so genannten Kalten Krieges ...

noch die relativ praktische Theorie vom Fulda-Gap ...



womit gemeint war ... daß 'die Russen' ...

wenn sie eventuell doch nochmal über uns herfallen sollten ...



dann von der (damals) nahen DDR-Grenze aus ...

sich diese landschaftlich ebenso reizvolle wie eben geeignete Lücke bei Fulda anbieten würde ...



es scheint ... als habe diese Befürchtung sich inzwischen erledigt ...

aber ... 'mer waaßes net' ... sagt man heute noch in Fulda ...



*

das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und anderen Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration / Migrantifa / Migrantalia ...







