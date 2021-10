Mittwoch, 20 Oktober 2021 | 42.293

Die Menschenrechte und ... die Männerrechte

man kann sicher nicht einfach sagen ...

Männer hätten ein Recht ... Frauen zu vergewaltigen ...



andererseits kommen wir nach wie vor nicht an der Tatsache vorbei ...

daß das irgend wie einem 'natürlichen' Verhalten dieser Species 'Männer' entspricht ...



man könnte also ganz vereinfacht sagen ... das ist irgend wie Natur-'gesetz' ...

woraus die Frage folgt ... wie machen wir daraus (menschliches) 'Recht' ...???



irgenbd wie sind wir nach wie vor nicht über die Zeit hinais gekommen ...

wo Männer Frauen an den Haaren in ihre Höhle gezogen haben und dort ... naja ...



andererseits aber auch Frauen daraufhin schwnager geworden sind ....

und darin dann ihre Bestimmung gefunden bzw gedacht haben ...



wie unter anderen Maria Furtwängler ...

'mit uns Frauen ... ich dachte das wär' halt so ...



dabei hätte von Anfang an die Gelegenheit bzw dier Herausforderung darin bestanden ...

mit fortschreitender Zivilisation dieses Verhalten zu zivilisieren ...



bzw mit fortschreitender Kultur zu kultierien ...

um dem Verfassungsgrundsatz 'die Würde des Menschen ist unantastbar' Sinn und Inhalt zu geben ...



das ist aber nach wie vor nicht der Fall ...

obwohl es zwischenzeitlich so Dinge gegeben hat ...



daß ein Polit6iker zu einer Journalistin sagt ...

er könne sie sich ganz gut in einem bayerischen Dirndl vorstellen ...



und die daraufhin regelrecht aus der Haut fährt ... also nicht nur aus dem Dirndl ...

und sagt das sei sexistisch und eine Beleidigung und wir sehen uns vor Gericht und so ...



und ... es gibt bekanntlich nichts was so durchschlägt wie eine Sache ... für die die Zeit reif ist ...

mit anderen Worten ... tatsächlich fand sich dann ein Richter ... blöd wie die nunmal sind ...



der der Dame das so genannte 'Recht' gab...

und daran hat sich dann prompt die ganze 'me-too-Bewegung' drangehängt ...



und ihre Leben bis in die Schulzeit und den Kindergarten hervorgekramt ...

um vergleichbares Geschehen zu finden und ganze Existenzen von Männern zu zerstören ...



obwohl die gar nicht wußten wie ihnen geshcieht ...

weil sie doch nur gemacht haben was seit Menschengedenken alle Männer gemachtz haben ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ...ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Krieg und Zerstörung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen