Die Menschenrechte und ... die deutsche Gesellschaft

die deutsche Gesellschaft ist ein ebenso vielseitiges wie vielfältiges Gebilde ...

praktisch so vielfältig wie es Menschen gibt ...



bzw eigentlich noch viel mehr ... weil diese Menschen in den unterschiedlichsten Formen ...

sich immer wieder noch zusammenschließen und neue gesellschaftliche Einheiten und Identitäten bilden ...



und das dann auch noch an und in sich kontrovers und paradox und was sonst nicht alles ...

je nach Standpunkt und Perspektive ...



'die deutsche Gesellschaft' das ist also zum Einen bzw allgemein oder en gros dieses System ...

des Zusammenlebens / Zusammenhandelns / Zusammenwirkens von Menschen auf einem bestimmten Gebiet ...



das in sich halbwegs soweit nicht ganz bewußt geordnet und organisiert ist und wird ...

ein soziales System mit irgend wie geregelten Abläufen bzw einem prozeßartigen Geschehen ...



'Die deutsche Gesellschaft' ... das ist speziell aber auch ein eingetragener Verein ...

der für sich in Anspruch nimmt ... die deutsche Gesellschaft zu repräsentieren wenn nicht zu vertreten ...



und dann gibt es en detail noch jede Menge 'Deutsche Gesellschaften' ...

die sich irgend ein Programm auf die Fahnen geschrieben haben oder das als Geschäftsmodell betreiben ...



unter anderem gibt es da die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention ... DGS ...

die ein Nationales Suizidpräventionsprogramm entwickelt hat ...



und unter anderem auch eine Deutsche Akademie für Suizidprävention betreibt ...

für Veranstaltungen und Informationen zum Welttag der Suizidprävention ...



das bezieht sich nun aber alles nur auf die individuelle Suizidprävention ...

was diese deutsche Gesellschaft noch nicht im Programm hat ...



sind Vorkehrungen dafür ... wenn das deutsche Volk praktisch kollektiven Selbstmord begeht ...

wie beispielweise tendenziell bei den Wahlen am 26. September 2021 ...



