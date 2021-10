Sonntag, 17 Oktober 2021 | 41.290

Die Menschenrechte und ... die Vergewaltigungspraxis

Frauen werden in der Regel (nur) auf die eine hinreichend bekannte Art und Weise vergewaltigt ...

das so genannte Volk muß sich dagegen wesentlich vielfältigere und subtilere Methoden gefallen lassen



und vor allen von einer Vielzahl von Akteuren ...

die alle ebenso rücksichtslos wie vor allem auch gleichzeitig über das Volk herfallen ...



das fängt immer wieder so an wie die Frage was war zuerst da die Henne oder das Ei ...

also mit den Wahlen ... wählt das Volk seine Vergewaltiger selbst oder sind die schon vorher da ...(?) ...



dann kommen die Politiker und vergewaltigen das Volk ...

Politiker das sind aber eigentlich immer drei ... sowohl jeder für sich als auch in Dreieinigkeit ...



es gibt Politiker ... die einfach machen was sie wollen ... wie zum Beispiel Frau Merkel ...

und wenn das Volk sich wehrt ... machen andere Politiker ein Gesetz ...



und wenn das Volk sich dann immer noch wehrt ...

sprechen wiederum andere Politiker Recht ...



und wenn das Volk sich dann immer noch wehrt ...

kommen die Religionspolitiker und sagen ... das ist Gottes Wille ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...







