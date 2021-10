Samstag, 16 Oktober 2021 | 41.289

Die Menschenrechte und ... die G20 plus die A12

die G20 ... das sind die führenden Industrieländer ...

inclusive der größten Schwellenländer und der Europäischen Union ...



die A12 ... das ist gewissermaßen dasselbe für Afrika ...

also die zwölf führenden Länder in Afrika ...



die G20 und A12 haben einen Pakt geschlossen ...

um Wirtschafts und Beschäftigungs Möglichkeiten in Afrika zu verbessern ...



und um zu zeigen ... daß das auch richtig Ernst ist ...

nennen sie das nicht einfach Pakt ... sondern Compact ...



noch genauer 'Compact with Africa' bzw CwA ...

zur Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung ...



im Prinzip geht es dabei aber nur um die Sicherstellung der Entwicklung der G20 ...

bzw Sicherstellung der weiteren Ausbeutung und Ausnutzung der A12 ...



so ähnlich wie die Ehe auch so eine Art 'Compakt' ist ... vielleicht CwW oder so ...

bei dem Männer Frauen das Blaue vom Himmel runter zu holen versprechen ...



nur damit die ohne es richtig zu merken sich ebenfalls mißhandeln und mißbrauchen lassen ...

im übrigen aber ständig weiter um eine so genannte Gleichberechtigung kämpfen müssen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions-Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Verblödung und Kriminalisierung ...







