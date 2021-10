Freitag, 15 Oktober 2021 | 41.288

Die Menschenrechte und ...

- das Recht ... die Rechte ... der Rechtsstaat ...

die beste Zeit ...

mit einer modernen menschengerechten Politik zu beginnen ...



war am 23. Mai 1949 ...

und so lange ist das nun wieder auch noch nicht her ...



die nächste beste Zeit ... ist jetzt und hier ... heute und vor Ort ...

in Berlin und Karlsruhe ... Donnerstag ... 05 August 2021 ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und 'wie krank ist krank' ? ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen