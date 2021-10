Donnerstag, 14 Oktober 2021 | 41.287

Die Menschenrechte und ... das Aufholen nach Corona

da wird jetzt immer noch so getan ... als gäbe es nach Corona etwas aufzuholen ...

niemand will das begreifen geschweige denn wahrhaben ...



daß es schon jetzt und erst recht 'nach' (?) Corona nichts aufzuholen gibt ...

weil wir schon jetzt auf einem ganz anderen Dampfer sind ...



um nicht zu sagen ... einem ganz anderen Planeten ...

wir sehen zwar immer noch diese gute alte Erde unter uns ...



aber diese Erde ist nicht mehr dieselbe wie vorher ...

sie hat sich gewandelt bzw ist mutiert wie eben die dieser Virus ...



und die entscheidende Frage ist nicht ...

schaffen wir das noch ... diese so genannte Herden-Immunität herzustellen ...



und dann ist wieder alles wie vorher ...

sondern sind wir resilient genug ... uns an die neue Situation anzupassen ...



das heißt ... alle die glauben sie hätten Corona und damit das Schlimmste überstanden ...

und könnten jetzt weiter leben wie früher und oder gar 'aufholen' (???) ...



werden dann doch noch sterben nämlich an den Folgen mangelnder Resilienz ...

woran sich dann der ganze Unsinn der bisherigen bzw aktuellen Politik erweisen wird ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration / Migrantifa / Migrantalia ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen