Donnerstag, 15 Juli 2021 | 28.196

Die Menschenrecht und ... Angela Merkels Herrschaftssystem

Angela Merkel ‘macht’ Politik … bzw das was sie ausgibt als ‘ihre’ Politik ...

mit anderen Worten … sie ‘vergewaltigt’ das Volk …



auf der Basis ‘Verstehen Sie Spaß ?’

und das Drama / die Tragödie / der Hammer dabei ist …



daß das Volk das genau so lustig findet …

wie die gleichnamige Fernsehsendung ...



davon daß das für die so genannte ‘Presse’ wie das gefundene Fressen ist …

ganz abgesehen … und von all denen die sonst noch daran verdienen ...



das Problem sind doch gar nicht all die so genannten 'Probleme' ...

wie zum Beispiel (!) der Antisemitismus und all die anderen 'ismen' etc etc etc ...



sondern daß in dieser Hinsicht überhaupt nicht (!!!) ...

lösungsorientiert und professionell agiert und reagiert / gemanagt und regiert wird ...



seitens der 'verantwortlichen' Organe ... seitens der so genannten Politik ...

bzw eben diesen völlig hirnverbrannten Politik-'Machern' wie Angela Merkel ...



und daß alle diese 'Organe' nicht nur die Frau Bundeskanzlerin ...

sondern auch sich selbst gegenseitig unterstützen ...



nach dem Prinzip 'manus manum lavat' ...

und alle waschen sich gegenseitig die Hände ... und sonst eben nichts ...



das Problem ist ... daß sich vordergründig alles auf die Frau Merkel fokussiert ...

während die anderen 'Organe' in ihrem Schatten spielen ... also im Trüben fischen ...



aber eigentlich für den größeren Teil des Geschehens verantwortlich sind ...

das ist wie in jedem Unternehmen oder eben auch beim Fußball etc ...



es muß einen CEO geben ... also einen der den Anstoß gibt ...

aber wie das Spiel läuft das machen doch die anderen bzw eben alle zusammen ...



inclusive dieses ganzes Heeres von Beratern und sonstigen Klugscheißern ...

die irgend wo ihr Geschäftsmodell für sich entdecken ...



solange dieser tödliche Kreislauf nicht unterbrochen und ins Freie gelenkt wird ...

bzw das politische Handeln und Verhalten an Sinn und Zweck / Ergebnis und Ziel orientiert wird ...



ist das wie bei jeder festgefahrenen Situation ...

die Räder graben sich immer tiefer in den Morast bis sie platzen und gar nichts mehr geht ...







