Mittwoch, 14 Juli 2021 | 28.195

Die Menschenrechte und ... der Sturm auf die Bastille

für die Souverainität des Volkes in einer freien demokratischen Gesellschaft ...

einer der Tage ... an denen man sich fragt ...



wie kommt das nur ...

daß 'das Volk' sich immer wieder Freiheitsräume erkämpft ...



die alten Despoten und Diktatoren / Tyrannen und Terroristen / Machthaber und Gewalttäter ...

scheinbar in die Flucht schlägt / scheinbar verjagt ... wenn nicht sogar getötet hat ...



und praktisch im Handumdrehen ... im Handstreich wie im Staatsstreich ...

sind neue Kriminelle und Geisteskranke zur Stelle ...



übernehmen den Laden um nicht zu sagen setzen sich ins gemachte Nest ...

und führen das Drama fort ...



auf eine neue Art und Weise ... aber mit den alten Mitteln und Möglichkeiten ...

und es wird im Grunde genommen schlimmer als vorher weil perspektivisch auswegloser ...



Verwaltung und Polizei ... Rechtswesen und Militär etc bleiben die gleichen ...

sind aber technisch auf dem Stand der Zeit ... das heißt grausamer als im status antequo ...



statt Souverainität oder gar Herrschaft des Volkes ...

haben wir einen fast anonymen institutionalisierten Staats und Macht Apparat ...



der ebenso rücksichtslos wie brutal seine eigenen Interessen verfolgt ...

der formell zwar geteilt ... de facto sich gegenseitig stützt und das Volk dreifach vergewaltigt ...



