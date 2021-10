Mittwoch, 13 Oktober 2021 | 41.286

Die Menschenrechte und ... Herausforderungen ...

als Herausforderung der Gegenwart gilt offiziell ...

das heißt ... wenn man sich darüber hinwegsetzt ... was laut Verfassung vorgegeben ist ...



zum Beispiel das so genannte Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie ...

was man beliebig heranziehen und trefflich drüber streiten kann ...



obwohl es dieses Spannungsfeld gar nicht gibt ...

weil es sich hier um zwei völlig getrennte Bereiche handelt ...



Menschenrecht ist sowohl sinnvolles Wirtschaften ...

das nicht auf Kosten der Natur gehen darf ...



und Menschenrecht ist genau so ... ein sinnvoller Naturschutz ...

aber eben auch nicht unbedingt bzw um jeden Preis



ein 'natürliches' Spannungsfeld gibt es da also gar nicht ...

sondern allenfalls ein künstliches ... also ähnlich der Künstlichen Intelligenz ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Hindel und Windel ...







