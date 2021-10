Dienstag, 12 Oktober 2021 | 41.285

Die Menschenrechte ...

- die Herausforderungen der Gegenwart

die größte Herausforderung ist nach wie vor ...

hierzulande diesen verfassungsgemäß vorgesehenen demokratischen und sozialen Staats herzustellen ...



professionell einzurichten und auszuüben ...

das heißt wie jedes andere Unternehmen auch sinnvoll und effizient zu managen ...



aber ... das macht ja Arbeit ... wie Helmut Kohl mal zu mir sagte ...

'da mach ich doch lieber so weiter wie bisher' ...



was wiederum heißt ... Dilettantismus und Mißmanagement ...

bzw 'es zu unternehmen ... die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen' ...



im Bewußtsein ... wenn nicht in Absprache ...

daß das Bundesverfassungsgericht auf diesem Ohr taub ist ...



*



die Politische Oper ...

das Kossmissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... in Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







