Montag, 11 Oktober 2021 | 41.284

Die Menschenrechte und ... der Deutsche Kindergarten

Carl Horst Hahn und andere renommierte Wissenschaftler und Manager ...

machen sich Gedanken um die Zukunft des Deutschen Kindergartens und seine Chancen ...



Carl Hahn war zuletzt Vorsitzender der Volkswagen AG ...

das ist das Unternehmen ... dem wir unter anderem Hartz I bis IV zu verdanken haben ...



und insofern auch die Tatsache ...

daß sich die deutsche Politik nach wie vor auf dem Niveau eines Kindergartens bewegt ...



wenn nicht einer Kita ... wobei der Begriff 'bewegt' paradoxerweise nur ironisch zu verstehen ist ...

denn es handelt sich bei Volkswagen ja an sich um einen Mobilitäts-Konzern ...



aber Carl Hahn (95) denkt eben nach wie vor nicht nur an die Zukunft ...

sondern auch an die Anfänge ... back to the roots ... eben die Kindergärten ...



denn ohne Kindergarten gibts beispielsweise auch kein 'Jugend forscht' ...

oder den Margot-Friedländer-Preis der Heinz und Pauline Schwarzkopf-Stiftung 'Junges Europa' ...



also die Gelegenheiten ...

bei denen sogar die Frau Kanzlerin auf und an tritt und eine Rede hält ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po.litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







