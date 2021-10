Samstag, 09 Oktober 2021 | 40.282

Die Menschenrechte und ... die Hybris ...

wir haben nicht die Entwicklung als solche falsch eingeschätzt …

sondern ‘die Geschwindigkeit’ (!!!) mit der sich diese Entwicklung vollzogen hat ...



sagt eine Kanzlerin ... die studierte und multipel promovierte Physikerin (!!!) ist …

und also schon mal was von e gleich m mal c quadrat gehört haben müßte ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Verwahrlosung und Terror ...







