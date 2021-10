Freitag, 08 Oktober 2021 | 40.281

Die Menschen-rechte und ... die Natur-gesetze



es gibt bekanntlich so genannte Naturgesetze … also ebenso unumstößliche wie unverzichtbare Gegebenheiten … die uns Menschen helfen …



in dieser unserer Welt mit einigermaßen Orientierung zurecht zu kommen und uns zurecht zu finden … um nicht zu sagen … uns jeden Tag praktisch neu ru erfinden …



oder wird man gar jeden Tag irgend wie neu geboren und muß überhaupt erstmal zu sich finden …

und versuchen zu wachsen bzw er-wachsen zu werden ...… (?) ...



einfachstes Musterbeispiel und auf das Materielle bezogen ist die Schwerkraft …

die aber bekanntlich auch nur wirksam wird … bzw sichtbar …



wenn irgend jemand oder irgend etwas im Sinne des Wortes ‘den Anstoß’ dazu gibt …

und man anschließend merkt … daß sie ‘die Lage’ irgend wie verändert hat ...



auf das Menschliche bezogen ist das unter anderem die Tatsache … daß die Menschen in der vielfältigsten Art und Weise … in einer schier unendlichen Vielfalt … unterschiedlich sind …



mit anderen Worten … es gibt immer Menschen die …

und das dann auch noch von vorn herein … also ich meine a priori …



positiv wie negativ stärker bzw schwächer sind … schlauer bzw dümmer … reicher bzw ärmer … gesünder bzw kränker … verantwortungsbewußter bzw verantwortungsloser … etc bzw etc ...



die Reaktionen auf diese Gegebenheiten sind auch wieder ebenso vielfältig wie frappierend oder faszinierend oder schlieht ein unbegreifliches geschweige verständliches Faszinosum ...



zum Beispiel läuft der Gang der Dinge in dieser Welt wie gesagt praktisch von allein …

eben kraft Naturgesetz … zu einem gewissen Teil aber auch von Menschen gesteuert ...



und wenn diese in den natürlichen Ablauf eingreifende Steuerung dann die Naturgesetz außer Acht läßt entstehen naturgemäß bzw also kraft Naturgesetz Unglücke bzw zumindest so genannte Krisen ...



und der Witz an der Sache …

also der so genannte Treppenwitz der Weltgeschichte ist dann …



daß diejenigen … die Unglück bzw Krise mehr oder weniger bewußt / absichtlich / absichtsvoll ... herbeigearbeitet haben bzw dafür verantwortlich sind …



dann sagen … das ist gar keine Krise bzw geschweige ein Un-glück ...

sondern eine Chance … um nicht zu sagen geradezu unser Glück …



denn sonst wären wir nie auf die Idee gekommen … daß es auch bzw eigentlich anders geht ........

wäre uns das gar nicht bewußt geworden …



daß es diese Natur-gesetze bzw auch Natur-gewalten genannt gibt …

wobei ihnen aber leider nicht bewußt wird …



daß sie mit der ihnen eigenen Gewalt / Willkür / Beliebigkeit bzw ihren eigenen ‘Gesetzen’ …

auch Rechtsstaat genannt … die Natur-Gesetze bzw Gewalten außer Kraft setzen wollen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ...Gesundheit und Pflege ... Corona und Diktatur ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen