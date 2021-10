Donnerstag, 07 Oktober 2021 | 40.280

Die Menschenrechte und ... die Nachhaltigkeit ...

der Begriff der Nachhaltigkeit ist praktisch ein Synonym für die Begriffe Recht bzw Gerechtigkeit …

denn in beiden Fällen geht es letztlich um Ausgleich und Balance …



entsprechend kommen wir auch mit dem Begriff der Gleich-berechtigung nur weiter …

wenn man sich auf die ‘gleich’-Berechtigung konzentriert um nicht zu sagen kapriziert …



gleich ist eben gleich … und nicht dasselbe …

bzw ‘gleich’ berechtigen bedeutet gleich-(heran)ziehen …



und nicht gleichmachen …

am Ende noch per Prokrustes-Bett ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration / Migrantifa ./ Migrantalia ...







