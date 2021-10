Mittwoch, 06 Oktober 2021 | 40.279

Die Menschenrechte und ... die humanoiden Roboter

humanoide Roboter … das sind Maschinen …

denen man menschliches Handeln und Verhalten ‘einimpfen’ will …



muß man aktuelll und politically correct wohl sagen ...

was die Sache aber nicht functionally better macht …



wohin soll das alles eigentlich noch führen .. ???

den Menschen … genauer gesagt den ‘Global Political Leaders m/w/d …



ist inzwischen fast alles Menschliche an und für sich abhanden gekommen …

sie handeln und verhalten sich wie Automaten ohne jedes menschliche Gefühl …



und gewissermaßen als letzte menschliche Tat erfinden sie Maschinen ...

die ihrerseits dann Menschen-ähnliche Maschinen erfinden und bauen ...



wir brauchen ... heißt es dann ...

nicht nur den digitalen sondern auch einen humanoiden Optimismus ...



oder wie Frau Merkel sagt ...

'lassen wir uns selbst überraschen ... was wir alles können ...'



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Pandemie und Stillstand ...







