Dienstag, 05 Oktober 2021 | 40.278

Die Menschenrechte und ... Die Blühenden Landschaften

Helmut Kohl hatte den DDR-Deutschen noch blühende Landschaften versprochen ...

Angela Merkel ist inzwischen das Kunststück gelungen …



aus den blühenden BRD-Landschaften von einst eine Brache zu machen ...

speziell das kulturelle Niveau der BRD liegt aktuell noch unter dem Niveau der DDR …



praktisch auf dem Niveau eines Entwicklungslandes …

ein Land nach dem anderen zieht schier unaufhaltsam an uns vorbei ...



weil niemand begreifen geschweige wahrhaben will …

was hierzulande eigentlich los ist ...



Bildung und Erziehung gelten nichts … weder in der Schule noch auf der Straße …

qualitative Elemente werden konsequent ausgemerzt … es gilt nur Quantität …



wenn einer eine Sekunde schneller ist als ein anderer hat er das Rennen gewonnen …

aber dem anderen bleibt ein ehrenvoller zweiter Platz …



wenn einer eine Stimme mehr hat … selbst relativ ... hat er das Sagen …

und praktisch 'das Ganze minus 1' verschwindet in der Versenkung …



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen