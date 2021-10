Sonntag, 03 Oktober 2021 | 39.276

Die Menschenrechte und ... der krieg ...

jetzt heißt es wieder … ebenso scheinheilig wie hirnverbrannt …

20 Jahre Krieg gegen die Taliban … gegen den Terror seien gescheitert …



was heißt hier ‘Krieg’ ??? … bzw wie sagt die Frau Kanzlerin ? …

Krieg ist ein Spiel … und das muß Spaß machen …



man soll bekanntlich nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen …

aber mit Spielzeug bzw Wasserpistolen auf hungrige Bären / Löwen / Tiger zu schießen …

fphrt mit Sicherheit auch nicht weiter …



und dann zu sagen … da ist unsere Strategie ‘gescheitert# ...

ist genau so blöde !!! wie …



wenn objektiv unabdingbar zu erwarten ist ...

daß die Taliban unverzüglich Besitz ergreifen werden …



und während man sieht … wie die auf dem Vormarsch sind …

und eine Stadt nach der anderen ihnen praktisch widerstandslos in die Hände fällt …



zu sagen …

‘wir haben die Geschwindigkeit des Vormarschs unterschätzt’ … (???)



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Weltbürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







