Die Menschenrechte und ... die Barrierefreiheit ...

barrierefrei … auf so’n Begriff …

der kennzeichnend ist für die Art von Mißbrauch …



den die Frau Kanzlerin mit allem treibt … was ihr so in die Finger kommt …

den sie geradezu institutionalisiert hat ...



bekanntlich wächst der Glaube bzw der Idealismus …

mit der Entfernung vom Problem bzw also seiner Lösung …



mit anderen Worten bzw umgekehrt …

je mehr man sich von der Lösung eines Problems entfernt …



desto mehr wächst nicht etwa die kritische Betrachtung des bisherigen Weges …

sondern der Glaube … ‘Wir schaffen das’ …



bzw der Idealismus … die uneinsichtige Beharrlichkeit …

es auf dem eingeschlagenen Weg doch immer weiter zu versuchen



die Bemühungen der Frau Kanzlerin … sowas wie Barrierefreiheit zu gewährleisten …

stehen in groteskem Widerspruch dazu …



daß sie eigentlich nichts anderes macht … als Barrieren aufzubauen ...

und ähnlich den Mutationen des aktuellen Virus sie ständig zu variieren und zu verstärken ...



*



