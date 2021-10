Freitag, 01 Oktober 2021 | 39.274

Die Menschenrewchte und ... die Überraschungen

die Welt steckt bekanntlich voller Überraschungen ...

das wissen wir spätestens seit jemand mal das auf den Punkt gebracht hat ...



es kommt erstens alles anders ... und zweitens als man denkt ...

oder auch ... denken ist Glücksache ... man sollte es den Pferden überlassen ... die haben größere Köpfe ...



in Afghanistan ... zum Beispiel ... wurde die Frau Kanzlerin gleich mehrfach 'überrascht' ...

daß die Taliban plötzlich wieder ganz Afghanistan beherrscht ... also mehr als vorher ...



daß das so schnell ging ... fast so im Vorbeigehen ... so'ner Art Spaziergang ...

daß niemand nennenswerten Widerstand geleistet hat ... kein Soldat / kein Volk / kein Richter ...



in Deutschland sagt man ... wir müssen Corona stoppen ...

weil die Krankenhausbetten nicht reichen und die Bestattungsunternehmen nicht mitkommen ...



die Taliban bringen alles was nach politischem Gegner aussieht einfach um ... zack bumm ...

da fragt niemand ... ob die Kapazitäten reichen ...



Frau Merkel sagt dann einfach ... da haben wir uns verschätzt ... und geht zur Tagesordnung über ...

und mißachtet weiter ebenso ungerührt wie ungeniert die Verfassungsmäßige Ordnung ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Tod ...







