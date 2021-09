Donnerstag, 30 September 2021 | 39.273

Die Menschenrechte und ... Wolfgang Schäuble ...

Wolfgang Schäuble ... also der (Noch)Bundestagspräsident ...

gehört ebenso wie der Bundesverfassungsgerichtspräsident geschweige die Bundeskanzlerin ...



zu den Leuten ... wo man sich ständig fragt ...

mein Gott ... was machen die eigentlich den ganzen lieben langen Tag ...



der Bundestag hat ... ebenso wie das Bundesverfassungsgericht ... geschweige die Kanzlerin m/w/d ...

oder der Bundesrat bzw gar der Bundespräsident ...



eine nennenswerte politische Leistung im Sinne unserer Verfassung bisher nicht erbracht ...

wozu also diese ganzen Präsidenten ... ???



die sich gegenseitig nur die Show stehlen ...

und dem Volk praktisch alles was es besitzt ... an Werten ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration / Migrantifa / Migrantalia ...







